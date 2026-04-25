«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Клубы «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш» сыграют друг с другом в рамках «Зимней классики» 31 декабря 2026 года, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее стало известно, что встреча пройдет на стадионе по американскому футболу «Райс-Экклс» в Солт-Лейк-Сити, который вмещает 51444 зрителей. Арена принимала церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2002 года.
«Это будет конец дневного времени, ранний вечер, праймтайм на Востоке. Часть матча пройдет при искусственном освещении, и мы думаем, что это будет очень здорово», — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
Для «Юты» это будет первый в истории команды матч на открытом воздухе. «Колорадо» сыграет на открытом воздухе в четвертый раз.