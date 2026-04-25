В Америке жестко разносят русскую суперзвезду! Капризова критикуют за слабую игру и припоминают рекордный контракт

Особенно неудачным для Кирилла получился третий матч серии. За 36 минут игрового времени россиянин нанес всего 2 броска в створ. При этом у «Миннесоты» было 7 попыток реализации лишнего. Команда воспользовалась только одной из них. Этот локальный провал также связывают с фигурой Капризова, поскольку именно он дирижирует большинством «Дикарей». Возможно, все это вызвано отсутствием Цуккарелло. В первом матче норвежец принимал участие, но затем выбыл из-за травмы. И больше пока на льду не появлялся. Как только Матс перестал выходить на площадку, у его русского партнера начались проблемы с результативностью. Отрицать тот факт, что 97-й и 36-й номера очень близки как на льду, так и за его пределами, бессмысленно. В том, что Цуккарелло его лучший друг, Капризов признавался неоднократно.