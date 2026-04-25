В Америке жестко разносят русскую суперзвезду! Капризова критикуют за слабую игру и припоминают рекордный контракт

В первом матче серии против «Далласа» Кирилл Капризов выдал ярчайший перформанс. На счету главной звезды «Миннесоты» было 3 (1+2) результативных балла. А его команда одержала убедительную победу со счетом 6:1. Мало кто ожидал такой исход в стартовой битве противостояния — пара «Уайлд» и «Старз» казалась одной из самых ровных и интересных в первом раунде. Впоследствии «Даллас» все-таки доказал, что интрига в этой дуэли существует. К сожалению для «Миннесоты» в целом и Капризова в частности.
Следующие два матча воспитанник новокузнецкого «Металлурга» провел не самым лучшим образом. Кирилл заработал одно очко за второстепенную голевую передачу и на этом все. Совпадение ли, что именно в тех встречах, где Капризов не смог себя проявить, «Уайлд» потерпели поражения? За океаном считают, что нет. В Северной Америке уже вовсю критикуют самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории Национальной хоккейной лиги. И связывают две последних неудачи «Миннесоты» в битве с «Далласом» именно с неудовлетворительной игрой 97-го номера.
«Очевидно, что команде очень бы помогло, если бы Кирилл вернулся на тот уровень, что показывал по ходу регулярного чемпионата, где выдал не только отличную бомбардирскую статистику, но и излучал большую уверенность и харизму. Именно такой Капризов сейчас необходим “Уайлд”.
И хотя будет несправедливо возлагать всю вину за два поражения исключительно на россиянина, ему придется играть лучше, если команда намеревается впервые с 2015 года пройти во второй раунд плей-офф. Кирилл должен быть движущей силой “Уайлд” всякий раз, как появляется на льду. Неужели мы слишком многого просим? Кириллу придется соответствовать уровню своих партнеров, чтобы помочь “дикарям” перевернуть ход серии; а его выдающийся перфоманс в первой игре не должен служить оправданием для последовавших за этим неудач. Все просто: российский форвард обязан играть лучше», — писал Дэн Мизутани из Yahoo Sports.
Особенно неудачным для Кирилла получился третий матч серии. За 36 минут игрового времени россиянин нанес всего 2 броска в створ. При этом у «Миннесоты» было 7 попыток реализации лишнего. Команда воспользовалась только одной из них. Этот локальный провал также связывают с фигурой Капризова, поскольку именно он дирижирует большинством «Дикарей». Возможно, все это вызвано отсутствием Цуккарелло. В первом матче норвежец принимал участие, но затем выбыл из-за травмы. И больше пока на льду не появлялся. Как только Матс перестал выходить на площадку, у его русского партнера начались проблемы с результативностью. Отрицать тот факт, что 97-й и 36-й номера очень близки как на льду, так и за его пределами, бессмысленно. В том, что Цуккарелло его лучший друг, Капризов признавался неоднократно.
Разумеется, североамериканским болельщикам все равно на эти нюансы и обстоятельства. Они хотят видеть свою команду во втором раунде. И что для этого придется сделать Кириллу, их не слишком волнует. Давление на россиянина нарастает еще и из-за его рекордного контракта на 8 лет и $17 млн в год, который вступит в силу со следующего сезона. По нему он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом за всю историю НХЛ. Неудивительно, что за такие деньги фанаты и руководство хотят видеть в исполнении Капризова чудеса на регулярной основе.
«От суперзвезды требуется быть игроком, способным тащить команду на своей спине в самые важные моменты, — а не тем, кто сам полагается на партнеров. Капризову пора начать играть на свои деньги — как главной фигуре этой “Миннесоты”, — считает Мизутани.
Хочется верить, что гений из Кузедеево сумеет преодолеть все трудности и наконец-то выведет команду во второй раунд. Он точно это заслужил.
Максим Самарцев