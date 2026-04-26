Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Миннесоты» шайбы в основное время матча забросили Брок Фэйбер (14-я минута) и Маркус Фолиньо (55). Автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (80). У «Далласа» отличились Джейсон Робертсон (6) и Миро Хейсканен (40).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий «дикарей» Данила Юров очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля по московскому времени.
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Йеспер Валльстедт
(00:00-79:31)
Джейк Эттинджер
(00:00-79:31)
04:31
Райан Хартман
05:35
Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
07:47
Маврик Бурк
09:50
Лиан Биксель
13:52
Брок Фэйбер
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
18:00
Уайатт Джонстон
33:15
Нильс Лундквист
37:45
Брок Фэйбер
39:25
Миро Хейсканен
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
54:40
Маркус Фолиньо
(Нико Штурм, Брок Фэйбер)
79:31
Мэтт Болди
(Джаред Сперджен, Кирилл Капризов)
