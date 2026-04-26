Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.19
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
П1
X
П2

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас»

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Миннесоты» шайбы в основное время матча забросили Брок Фэйбер (14-я минута) и Маркус Фолиньо (55). Автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (80). У «Далласа» отличились Джейсон Робертсон (6) и Миро Хейсканен (40).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий «дикарей» Данила Юров очков не набрал.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятый матч противостояния пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля по московскому времени.

Миннесота
3:2
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 00:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19274 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-79:31)
Джейк Эттинджер
(00:00-79:31)
1-й период
04:31
Райан Хартман
05:35
Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
07:47
Маврик Бурк
09:50
Лиан Биксель
13:52
Брок Фэйбер
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
18:00
Уайатт Джонстон
2-й период
33:15
Нильс Лундквист
37:45
Брок Фэйбер
39:25
Миро Хейсканен
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
3-й период
54:40
Маркус Фолиньо
(Нико Штурм, Брок Фэйбер)
Овертайм
79:31
Мэтт Болди
(Джаред Сперджен, Кирилл Капризов)
Статистика
Миннесота
Даллас
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше