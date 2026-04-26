«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби (15-я минута), Рикард Ракелль (22), Крис Летанг (45) и Коннор Дьюар (60). У «Филадельфии» отличились Денвер Барки (36) и Трэвис Конечны (48).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов провел два хита и заблокировал один бросок. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флайерз». Пятый матч противостояния состоится в Питтсбурге.
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Даниэл Владарж
(00:00-58:01)
Артур Шилов
Даниэл Владарж
(59:03-59:17)
09:52
Энтони Манта
14:19
Денвер Барки
14:24
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон)
18:12
Блэйк Лизотт
21:03
Рикард Ракелль
21:59
Гарнет Хэтэуэй
25:31
Командный штраф
32:48
Люк Гленденинг
35:40
Денвер Барки
(Тревор Зеграс, Кэмерон Йорк)
43:45
Гарнет Хэтэуэй
43:45
Эрик Карлссон
44:27
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
47:03
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Трэвис Санхейм)
59:03
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Ноэль Аччиари)
60:00
Тревор Зеграс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит