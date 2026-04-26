Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.19
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
П1
X
П2

«Питтсбург» с Малкиным обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ

«Питтсбург» с Малкиным одержал первую победу над «Филадельфией» в серии плей-офф.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби (15-я минута), Рикард Ракелль (22), Крис Летанг (45) и Коннор Дьюар (60). У «Филадельфии» отличились Денвер Барки (36) и Трэвис Конечны (48).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов провел два хита и заблокировал один бросок. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флайерз». Пятый матч противостояния состоится в Питтсбурге.

Филадельфия
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20053 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-58:01)
Артур Шилов
Даниэл Владарж
(59:03-59:17)
1-й период
09:52
Энтони Манта
14:19
Денвер Барки
14:24
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон)
18:12
Блэйк Лизотт
2-й период
21:03
Рикард Ракелль
21:59
Гарнет Хэтэуэй
25:31
Командный штраф
32:48
Люк Гленденинг
35:40
Денвер Барки
(Тревор Зеграс, Кэмерон Йорк)
3-й период
43:45
Гарнет Хэтэуэй
43:45
Эрик Карлссон
44:27
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
47:03
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Трэвис Санхейм)
59:03
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Ноэль Аччиари)
Овертайм
60:00
Тревор Зеграс
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше