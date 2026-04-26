Кросби вышел на чистое третье место по очкам за один клуб в плей-офф НХЛ

По этому показателю форвард «Питтсбурга» обошел финна Яри Курри.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби обошел финна Яри Курри и вышел на чистое третье место по количеству очков за один клуб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря 2 очкам (1 гол + 1 результативная передача) в четвертой игре серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (4:2) на счету Кросби стало 204 балла (72+132) в Кубке Стэнли, в активе Курри — 202 (92+110) за «Эдмонтон». Теперь капитана «Питтсбурга» по этому показателю опережают только канадцы Уэйн Гретцки (252) и Марк Мессье (215), показавшие такую результативность также в составе «Эдмонтона».

Кросби 38 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2005 году. На протяжении всей карьеры канадец выступает за одну команду, с которой трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кросби дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), а также дважды признавался лучшим игроком плей-офф (2016, 2016). Ему принадлежит клубный бомбардирский рекорд.

В составе сборной Канады хоккеист дважды победил на Олимпийских играх (2010, 2014) и выиграл чемпионат мира (2015). Кросби является членом «Тройного золотого клуба», куда входят победители Олимпиады, мирового первенства и Кубка Стэнли.

«Питтсбург» выступает в плей-офф впервые с 2022 года. Как ранее сообщал ТАСС, команда впервые смогла обыграть «Филадельфию» по ходу текущего противостояния, сократив отставание в серии.

Филадельфия
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20053 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-58:01)
Артур Шилов
Даниэл Владарж
(59:03-59:17)
1-й период
09:52
Энтони Манта
14:19
Денвер Барки
14:24
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон)
18:12
Блэйк Лизотт
2-й период
21:03
Рикард Ракелль
21:59
Гарнет Хэтэуэй
25:31
Командный штраф
32:48
Люк Гленденинг
35:40
Денвер Барки
(Тревор Зеграс, Кэмерон Йорк)
3-й период
43:45
Гарнет Хэтэуэй
43:45
Эрик Карлссон
44:27
Крис Летанг
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
47:03
Трэвис Конекны
(Кристиан Дворак, Трэвис Санхейм)
59:03
Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Ноэль Аччиари)
Овертайм
60:00
Тревор Зеграс
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит