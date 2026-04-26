Тренер «Каролины» рассказал о травме Никишина

«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию без поражений, став первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли. В начале второго периода защитник «Оттавы» Тайлер Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник «Каролины» некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.