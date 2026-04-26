Тренер «Каролины» рассказал о травме Никишина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор заявил, что российский защитник команды Александр Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз».
«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию без поражений, став первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли. В начале второго периода защитник «Оттавы» Тайлер Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник «Каролины» некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.
«Это явно сотрясение мозга или что-то подобное. Выглядело именно так. Пока у меня нет точной информации по этому поводу», — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В нынешнем плей-офф он очков не набирал.
