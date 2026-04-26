П1
2.33
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
П1
2.50
X
4.19
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
П1
X
П2

Тренер «Каролины» рассказал о травме Никишина

Тренер «Каролины» Бриндамор: Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор заявил, что российский защитник команды Александр Никишин, скорее всего, получил сотрясение мозга в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз».

«Каролина» победила «Оттаву» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию без поражений, став первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли. В начале второго периода защитник «Оттавы» Тайлер Клевен провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник «Каролины» некоторое время не мог прийти в себя и покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Сразу после силового приема в драку с Клевеном вступил российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, за что получил двойной малый штраф за грубость. Клевен избежал наказания.

«Это явно сотрясение мозга или что-то подобное. Выглядело именно так. Пока у меня нет точной информации по этому поводу», — цитирует Бриндамора сайт НХЛ.

В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В нынешнем плей-офф он очков не набирал.

Оттава
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18793 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-57:27)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(57:38-57:56)
Линус Улльмарк
(58:09-58:15)
Линус Улльмарк
(58:45-58:57)
1-й период
06:11
Николас Матинпало
07:30
Шон Уокер
08:57
Себастьян Ахо
14:31
Дрейк Батерсон
2-й период
24:35
Джордан Спенс
24:35
Андрей Свечников
24:35
Андрей Свечников
26:12
Ридли Грейг
29:50
Брэди Ткачак
29:50
Николя Делорье
29:50
Николя Делорье
30:38
Джордан Стаал
35:15
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
36:33
Шон Уокер
37:08
Дрейк Батерсон
(Картер Якемчук, Тим Штюцле)
38:21
Шон Уокер
39:56
Эрик Робинсон
3-й период
44:47
Тома Шабо
48:20
Тайлер Клевен
49:10
Логан Стэнковен
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
53:54
Командный штраф
57:38
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
58:11
Дилан Козенс
(Картер Якемчук, Дрейк Батерсон)
58:45
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Джален Чатфилд)
Статистика
Оттава
Каролина
Штрафное время
14
22
Игра в большинстве
9
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит