2-й период
Локомотив
1
:
Авангард
0
П1
1.50
X
4.08
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
П1
2.46
X
4.18
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
27.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
27.04
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
2.77
X
4.60
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
27.04
Юта
:
Вегас
П1
2.55
X
4.15
П2
2.40

Хоккеисту «Каролины» Никишину диагностировали сотрясение мозга

Он попал под силовой прием в матче плей-офф НХЛ против «Оттавы».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга после матча с «Оттавой». Об этом сообщает пресс-служба «Каролины».

Ранее ТАСС сообщал, что Никишин получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы»(4:2) после того, как попал под силовой прием защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Россиянин поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнеров.

Никишину 24 года, он играет за «Каролину» с 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 33 очка (11 заброшенных шайб + 22 голевых паса) в 81 матче.

«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ.

Оттава
2:4
0:0, 1:1, 1:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18793 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-57:27)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(57:38-57:56)
Линус Улльмарк
(58:09-58:15)
Линус Улльмарк
(58:45-58:57)
1-й период
06:11
Николас Матинпало
07:30
Шон Уокер
08:57
Себастьян Ахо
14:31
Дрейк Батерсон
2-й период
24:35
Джордан Спенс
24:35
Андрей Свечников
24:35
Андрей Свечников
26:12
Ридли Грейг
29:50
Брэди Ткачак
29:50
Николя Делорье
29:50
Николя Делорье
30:38
Джордан Стаал
35:15
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
36:33
Шон Уокер
37:08
Дрейк Батерсон
(Картер Якемчук, Тим Штюцле)
38:21
Шон Уокер
39:56
Эрик Робинсон
3-й период
44:47
Тома Шабо
48:20
Тайлер Клевен
49:10
Логан Стэнковен
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
53:54
Командный штраф
57:38
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
58:11
Дилан Козенс
(Картер Якемчук, Дрейк Батерсон)
58:45
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Джален Чатфилд)
Статистика
Оттава
Каролина
Штрафное время
14
22
Игра в большинстве
9
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит