Хоккеисту «Каролины» Никишину диагностировали сотрясение мозга

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Александру Никишину диагностировали сотрясение мозга после матча с «Оттавой». Об этом сообщает пресс-служба «Каролины».
Ранее ТАСС сообщал, что Никишин получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы»(4:2) после того, как попал под силовой прием защитника «Оттавы» Тайлера Клевена. Россиянин поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнеров.
Никишину 24 года, он играет за «Каролину» с 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 33 очка (11 заброшенных шайб + 22 голевых паса) в 81 матче.
«Каролина» стала первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф НХЛ.
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Линус Улльмарк
(00:00-57:27)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(57:38-57:56)
Линус Улльмарк
(58:09-58:15)
Линус Улльмарк
(58:45-58:57)
06:11
Николас Матинпало
07:30
Шон Уокер
08:57
Себастьян Ахо
14:31
Дрейк Батерсон
24:35
Джордан Спенс
24:35
Андрей Свечников
24:35
Андрей Свечников
26:12
Ридли Грейг
29:50
Брэди Ткачак
29:50
Николя Делорье
29:50
Николя Делорье
30:38
Джордан Стаал
35:15
Тэйлор Холл
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
36:33
Шон Уокер
37:08
Дрейк Батерсон
(Картер Якемчук, Тим Штюцле)
38:21
Шон Уокер
39:56
Эрик Робинсон
44:47
Тома Шабо
48:20
Тайлер Клевен
49:10
Логан Стэнковен
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
53:54
Командный штраф
57:38
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
58:11
Дилан Козенс
(Картер Якемчук, Дрейк Батерсон)
58:45
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Джален Чатфилд)
