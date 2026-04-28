В «Каролине» назвали сроки возвращения Никишина после сотрясения мозга

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин должен восстановиться ко второму раунду плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил главный тренер команды Род Бриндамор.
«Каролина» в субботу победила «Оттаву» со счетом 4:2 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4−0. В начале второго периода защитник «Оттавы» провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник «Каролины» некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Также с травмой нижней части тела выбыл нападающий команды Николай Элерс.
«Я надеюсь, что оба парня будут готовы ко второму раунду. Все идет в правильном направлении для Никишина», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф в соцсети Х.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В плей-офф он очков не набрал.
Соперник «Каролины» по второму раунду определится позднее.