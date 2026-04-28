В «Каролине» назвали сроки возвращения Никишина после сотрясения мозга

«Каролина» в субботу победила «Оттаву» со счетом 4:2 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4−0. В начале второго периода защитник «Оттавы» провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник «Каролины» некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. Также с травмой нижней части тела выбыл нападающий команды Николай Элерс.