Малкин вылетел из плей-офф НХЛ, но его возвращения в КХЛ пока ждать не стоит

Из чемпионского трио в лице Малкина, Кросби и Криса Летанга контракт летом истекает только у россиянина. У Кросби соглашение действует еще сезон, а у Летанга — два. С одной стороны, в клубе уже готовы начать процесс кардинального обновления команды. В этой ситуации менеджмент может и не подписывать новое соглашение с Малкиным и даже выкупить контракты Кросби с Летангом. С другой стороны, «Питтсбург» может не устраивать такую революцию, дав еще один шанс троим ветеранам. Немаловажен и тот факт, что уход и Малкина, и Кросби может ударить и по доходам клуба в плане рекламы, продаж атрибутики. Вполне возможно, что клуб будет тут искать золотую середину.