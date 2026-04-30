Малкин вылетел из плей-офф НХЛ, но его возвращения в КХЛ пока ждать не стоит

«Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Филадельфии».

Источник: AP 2024

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), его команда в первом раунде Кубка Стэнли уступила в серии «Филадельфии». Контракт форварда с клубом истекает летом, но сам россиянин хочет продолжить карьеру в Америке.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
1/4 финала конференции, 30.04.2026, 2:30
Филадельфия
1
Питтсбург
0

Эту серию «Филадельфия» могла завершить гораздо раньше. «Летчики» выиграли первые три матча. Второй и третий матч команда Рика Токкетта провела отлично, выиграв 3:0 и 5:2. «Питтсбург» уступал по всем показателям. В третьем матче капитан команды Сидни Кросби впервые в карьере был наказан малым штрафом за симуляцию. Не завела «Пингвинов» в той игре и массовая драка, по итогам которой на обе скамейки штрафников присели 11 игроков.

Одним из немногих, кто старался держать «Питтсбург» на плаву, был как раз Малкин, забивший два гола в первых трех матчах. При этом в оставшихся играх россиянин не только не забил, но даже ни разу не бросил по воротам. Не набрал в этой серии очков и неплохо проявивший себя после перехода из «Коламбуса» Егор Чинахов.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков неплохо завершил регулярный чемпионат, забив в последних трех играх и сумев помочь своей команде попасть в плей-офф. В Кубке Стэнли он поначалу был незаметен, а пятый матч серии и вовсе пропустил по решению тренерского штаба. Как писали СМИ, россиянин опоздал на самолет, на котором команда улетала из Питтсбурга, и вынужден был по решению Токкетта добираться домой эконом-классом. Однако в состав он вернулся и в ночь на четверг провел пока лучший матч в плей-офф, имев как минимум три голевых момента.

Источник: Reuters

«Питтсбург» же в той игре смотрелся не хуже соперника, в третьем периоде и овертайме гости перебросали «Филадельфию», однако Кэм Йорку после передачи Мичкова поставил точку в серии. В следующем раунде команду ждет «Каролина».

Схожие пути Малкина и Овечкина

В конце регулярного чемпионата многие обсуждали будущее в лиге форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который, по всей видимости, решил задержать в НХЛ еще на какое-то время. Про дальнейшую карьеру Малкина говорили в меньшей степени. Сейчас же разговоры о будущем в клубе уроженца Магнитогорска вспыхнут с новой силой. Сам он ранее не раз заявлял, что хотел бы продолжить играть в НХЛ.

«Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в “Питтсбурге”, — сказал Малкин изданию Pittsburgh Hockey Now. Россиянин ясно дал понять, что хочет играть дальше. Однако если в ситуации с Овечкиным руководство клуба выступает за то, чтобы капитан “Вашингтона” остался в команде, то о позиции менеджмента “Питтсбурга” еще только предстоит узнать.

Источник: Reuters

Из чемпионского трио в лице Малкина, Кросби и Криса Летанга контракт летом истекает только у россиянина. У Кросби соглашение действует еще сезон, а у Летанга — два. С одной стороны, в клубе уже готовы начать процесс кардинального обновления команды. В этой ситуации менеджмент может и не подписывать новое соглашение с Малкиным и даже выкупить контракты Кросби с Летангом. С другой стороны, «Питтсбург» может не устраивать такую революцию, дав еще один шанс троим ветеранам. Немаловажен и тот факт, что уход и Малкина, и Кросби может ударить и по доходам клуба в плане рекламы, продаж атрибутики. Вполне возможно, что клуб будет тут искать золотую середину.

Автор: Рустам Шарафутдинов

Филадельфия
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше