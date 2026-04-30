«Все оказалось не так плохо». Панарин: первый год с обменом и плей-офф в «Лос-Анджелесе»

Два гола и передача в плей-офф
Артемий Панарин завершил 11-й сезон в НХЛ. Форвард зимой в третий раз за североамериканскую карьеру сменил клуб и впервые сделал это по ходу регулярного чемпионата.
Панарин выступает в лиге с 2015 года, по два сезона играл в «Чикаго» и «Коламбусе», летом 2019-го в статусе свободного агента заключил контракт с «Рейнджерс». Соглашение на 81,5 миллиона долларов за семь лет со среднегодовой зарплатой в 11,6 миллиона сделало нападающего самым высокооплачиваемым россиянином в лиге. Хлебушек был одной из главных звезд Нью-Йорка и самым результативным хоккеистом команды в каждой из регулярок до момента расставания с клубом Оригинальной шестерки.
Панарин без перспективы продления контракта с «Рейнджерс» согласился на обмен до олимпийского перерыва, выбрал направление для переезда и сразу заключил новое соглашение с «Лос-Анджелесом». Форвард перебрался в Калифорнию и подписал договор на два сезона и 22 миллиона долларов.
Панарин с «Кингз» включился в гонку за плей-офф и прощальное турне капитана Анже Копитара. До конца регулярки россиянин успел заглянуть в Нью-Йорк и провел эмоциональный день на «Мэдисон-сквер-гарден». После трех матчей новой звезды клуб заменил главного тренера Джима Хиллера на его ассистента Ди Джея Смита. «Короли» в проходном Тихоокеанском дивизионе зацепились за кубковую восьмерку Западной конференции и всухую проиграли серию первого раунда лучшему клубу лиги «Колорадо».
Панарин забил оба гола «Кингз» в двух матчах с «Эвеланш» в Денвере (1:2 и 1:2 ОТ), отметился передачей при показателе «минус 3» в третьей игре и остался без результативных действий в заключительный вечер сезона в Лос-Анджелесе (2:4 и 1:5). В регулярном чемпионате 34-летний форвард выдержал график больше одного набранного очка за матч — 84 (28+56) в 78 играх. Из них — 57 (19+38) очков в 52 матчах за «Рейнджерс» и 27 (9+18) в 26 за «Кингз». В новой команде при более оборонительной системе Артемий быстро освоился в ведущем звене с Адрианом Кемпе и Копитаром. После завершения карьеры 38-летнего словенского центрфорварда от россиянина явно будут ждать большего. Он сам вместе с другими в ожидании выбора нового тренера.
«Хочется больше играть в атаке»
На пресс-конференции «Лос-Анджелеса» по итогам сезона Панарин пообщался с журналистами в компании с защитником Майки Андерсоном, а Андрей Кузьменко появился перед прессой вместе с одной из легенд клуба Дрю Даути. Артемий предпочел отвечать на вопросы по-русски и при этом контролировал и корректировал перевод.
Панарин на вопрос о том, не исчезла ли радость от обмена в «Кингз», сказал с последующим разъяснением на английском языке: «Да, я был доволен, что меня поменяли именно в “Лос-Анжделес”. Уже до этого говорил, что ожидал увидеть положение дел хуже, чем оно на самом деле оказалось. Я рад, что здесь много хороших игроков. Не согласны? Казалось, что здесь явные проблемы в зоне атаки, так выглядело весь год. Когда я появился здесь, увидел ребят, которые могут играть в хоккей. Вот что имею в виду. Это на самом деле лучше, чем я думал».
Артемий на уточнение, что он хочет остаться и не попросит обмена, с улыбкой добавил: «Да, у меня есть контроль над этим тоже».
Россиянин о завершении карьеры двукратного обладателя Кубка Стэнли и легенды «Кингз» Копитара с упоминанием форвардов Тревора Мура, Алекса Лаферрье и Куинтона Байфилда сказал: «На самом деле жалко, что Копитар уходит. Но уже сказал, что у нас есть хорошая группа ребят, в целом хорошая глубина в атаке. Морзи, Лафи и Кью играли шикарно, я считаю. Думаю, в следующем году у нас есть шансы побороться за плей-офф».
Панарин о возможности лучше познакомиться с командой и всей организацией за межсезонье заметил: «Конечно, это поможет. Но сейчас мы все разлетаемся. Я полечу в Россию. Обычно приезжаю за месяц до начала сборов [в тренировочном лагере]. Надеюсь, за это время смогу поближе познакомиться со всей организацией».
Артемий о том, что требуется команде для выхода на новый уровень с учетом завершения карьеры Копитара, сказал: «В целом сложно сказать, что нам нужно что-то одно. Может быть, нам ничего не надо и у нас уже все есть. Это зависит от того, как в следующем сезоне мы будем играть всей командой. И для меня лично, понятно, хотелось бы больше играть в атаке».
Форвард о том, какой тренерский подход нужен команде, чтобы он предстал лучшей версий себя, с улыбкой под общий смех сказал и после паузы добавил: «Больше выходных? Тяжело сказать что-то».
Панарин о выборе нового тренера «Кингз» добавил: «Мне сложно сказать. Я думаю, в целом хотелось бы иметь такого тренера, который наибольшее количество игроков держал бы в наилучшей форме — как физической, так и ментальной».
Вопрос Кузьменко
Кузьменко завершил четвертый сезон в НХЛ и второй без смены клуба. После дебюта в 2022 году форвард играл в «Ванкувере», «Калгари» и «Филадельфии», перебрался в «Лос-Анджелес» в марте 2025-го. Прошлым летом хоккеист подписал однолетний контракт на 4,3 миллиона долларов и в прошедшем регулярном чемпионате набрал 25 (13+12) очков в 52 матчах. Андрей после обмена Панарина провел только одну совместную игру с соотечественником в регулярке. В конце февраля 30-летний россиянин выбыл из строя из-за разрыва мениска и перенес операцию. Нападающий вернулся в состав по ходу серии против «Колорадо» и принял участие в третьем матче. Повреждение сильно изменило картину для игрока перед переговорами о новом соглашении и возможным выходом на рынок свободных агентов.
«Эта травма — нехорошее время для меня. Она случилась, когда был в хорошей форме, хорошо себя чувствовал, хорошо играл. После травмы мой сезон закончился. Это плохой момент. Но прошел отличное восстановление, большое спасибо всем докторам, кто заботился обо мне. Здорово, что я полностью восстановился перед следующим сезоном», — сказал Кузьменко.
Андрей на вопрос о заинтересованности в потенциальном возвращении или преждевременности такого решения заметил: «Мы посмотрим. Только один ответ».
Артем Агапов