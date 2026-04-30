Фетисов высказался о будущем Малкина в НХЛ: «Он величайший хоккеист и примет правильное решение»

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (0:1 ОТ) и уступил в серии со счетом 2−4. Контракт 39-летнего Малкина с клубом истекает летом.
«Как Евгений скажет, так и будет, он на это имеет право. Он величайший хоккеист и примет правильное решение. Оно будет правильным для него, это самое главное. Он сам никому ничего не должен», — сказал Фетисов ТАСС.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше