01.05
Миннесота
:
Даллас
01.05
Анахайм
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2

Фетисов высказался о будущем Малкина в НХЛ: «Он величайший хоккеист и примет правильное решение»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин примет правильное решение по дальнейшей карьере.

Источник: Getty Images

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (0:1 ОТ) и уступил в серии со счетом 2−4. Контракт 39-летнего Малкина с клубом истекает летом.

«Как Евгений скажет, так и будет, он на это имеет право. Он величайший хоккеист и примет правильное решение. Оно будет правильным для него, это самое главное. Он сам никому ничего не должен», — сказал Фетисов ТАСС.

Филадельфия
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
