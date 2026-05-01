Купер, Мьюз и Рафф стали финалистами приза Джека Адамса

Купер помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» занять второе место в Атлантическом дивизионе и в девятый раз подряд обеспечить место в плей-офф. 58-летний специалист в третий раз стал финалистом этой премии.
Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.
Во втором сезоне во время своего второго пребывания в «Баффало Сэйбрз» Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в составе «Сэйбрз» в сезоне-2005/06.
В прошлом сезоне приз Джека Адамса получил Спенсер Карбери из «Вашингтон Кэпиталз».