Купер, Мьюз и Рафф стали финалистами приза Джека Адамса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Джон Купер, Дэн Мьюз и Линди Рафф составили финальную тройку претендентов на приз Джека Адамса, ежегодно вручаемый лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Купер помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» занять второе место в Атлантическом дивизионе и в девятый раз подряд обеспечить место в плей-офф. 58-летний специалист в третий раз стал финалистом этой премии.

Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.

Во втором сезоне во время своего второго пребывания в «Баффало Сэйбрз» Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в составе «Сэйбрз» в сезоне-2005/06.

В прошлом сезоне приз Джека Адамса получил Спенсер Карбери из «Вашингтон Кэпиталз».