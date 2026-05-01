Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет провести еще как минимум сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и не рассматривает вариант продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Комментарий Малкина на своей странице в соцсети Х опубликовал журналист Дэн Кингерски.
Ранее ТАСС сообщал, что «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (0:1 в овертайме) и уступил в серии со счетом 2−4. Контракт 39-летнего Малкина с клубом истечет летом.
«Я точно хочу еще играть в НХЛ, хочу отыграть еще как минимум год, я не рассматриваю варианты из КХЛ. Я знаю, что это непростое решение для [генерального менеджера “Питтсбурга”] Кайла [Дубаса]. Возможно, он хочет обновить и освежить команду новыми игроками, я понимаю, что это бизнес. Если не “Питтсбург”, то надеюсь, что будут другие варианты», — сказал Малкин.
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он выступает за команду с 2006 года. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).