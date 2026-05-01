Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ

«Я точно хочу еще играть в НХЛ, хочу отыграть еще как минимум год, я не рассматриваю варианты из КХЛ. Я знаю, что это непростое решение для [генерального менеджера “Питтсбурга”] Кайла [Дубаса]. Возможно, он хочет обновить и освежить команду новыми игроками, я понимаю, что это бизнес. Если не “Питтсбург”, то надеюсь, что будут другие варианты», — сказал Малкин.