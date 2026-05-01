Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ

Летом истекает контракт 39-летнего нападающего с «Питтсбургом».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет провести еще как минимум сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и не рассматривает вариант продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Комментарий Малкина на своей странице в соцсети Х опубликовал журналист Дэн Кингерски.

Ранее ТАСС сообщал, что «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли (0:1 в овертайме) и уступил в серии со счетом 2−4. Контракт 39-летнего Малкина с клубом истечет летом.

«Я точно хочу еще играть в НХЛ, хочу отыграть еще как минимум год, я не рассматриваю варианты из КХЛ. Я знаю, что это непростое решение для [генерального менеджера “Питтсбурга”] Кайла [Дубаса]. Возможно, он хочет обновить и освежить команду новыми игроками, я понимаю, что это бизнес. Если не “Питтсбург”, то надеюсь, что будут другие варианты», — сказал Малкин.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он выступает за команду с 2006 года. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого является. Форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
