Ограбил русского вундеркинда и побил рекорд! Василевский шокировал Америку

«Шестая игра серии “Тампы” и “Монреаля” превратилась в битву вратарей, и единственным вопросом было, кто первым дрогнет. Оба должны были стать ключевыми игроками для своих команд, и Андрей Василевский показал свою лучшую игру в серии, сделав несколько важных сейвов против самых опасных нападающих “Хабс”. Будущий член Зала славы явно хотел искупить свою вину за нелепый решающий гол, который он пропустил в пятой игре от Александра Тексье. В начале сегодняшней игры он сделал несколько важных сейвов, в том числе отразил бросок Ивана Демидова правой ногой, который все еще не может забить свой первый гол в серии. По ходу игры Василевский становился только лучше, все больше напоминая вратаря, которого мы видели в регулярном сезоне», — отметил в своей колонке обозреватель TSN Митч Галло.