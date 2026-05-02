Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
03.05
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

«Обожаю его»: американец назвал Малкина одним из лучших в истории НХЛ

Брайан Раст: Малкин является одним из лучших игроков НХЛ всех времен.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст считает российского одноклубника Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что не представляет чемпионат без него.

Сезон-2025/26 являлся для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Питтсбургом». Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если «Питтсбург Пингвинз» не предложит ему новый контракт.

«Я просто обожаю Малкина. Обожаю его как друга и партнера по команде. Я просто не представляю НХЛ без него. Хочется, чтобы он был рядом со мной столько, сколько и я буду здесь. Я не думаю, что он получил достаточное признание со стороны окружающих на протяжении всего времени, что он играет в этой лиге. Очевидно, что я считаю его одним из лучших игроков всех времен. Он выиграл множество индивидуальных наград, несмотря на травмы, Кубки Стэнли. Конечно, когда ты играешь в одной команде с Кросби, тебя могут не заметить», — приводит слова Раста YouTube-канал Pittsburgh’s DSEN.

Россиянин был выбран «Пингвинз» в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург».

Филадельфия
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
