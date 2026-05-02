15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
Бобровский вошел в топ-3 лучших свободных агентов в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в число лучших неограниченно свободных агентов предстоящего межсезонья.

По мнению Daily Faceoff, россиянин является вторым лучшим хоккеистом на рынке. Выше Бобровского в рейтинге оказался лишь форвард «Баффало» Алекс Так.

30-летний Так претендует на досрочный контракт с зарплатой выше 10 млн долларов за сезон. Такую же сумму Бобровский получал в сезоне-2025/26.

По данным СМИ, российский голкипер тоже хочет получить контракт на несколько лет. Эксперты считают, что зарплата Бобровского может составить около 5 млн долларов за сезон.

В топ-3 главных неограниченно свободных агентов также вошел защитник «Тампы» Даррен Раддыш.

В рейтинг из 50 хоккеистов также вошли Александр Овечкин (№ 6), Евгений Малкин (№ 8), Илья Михеев (№ 29) и Владимир Тарасенко (№ 31).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
