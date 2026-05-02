Бобровский вошел в топ-3 лучших свободных агентов в НХЛ

По мнению Daily Faceoff, россиянин является вторым лучшим хоккеистом на рынке. Выше Бобровского в рейтинге оказался лишь форвард «Баффало» Алекс Так.
30-летний Так претендует на досрочный контракт с зарплатой выше 10 млн долларов за сезон. Такую же сумму Бобровский получал в сезоне-2025/26.
По данным СМИ, российский голкипер тоже хочет получить контракт на несколько лет. Эксперты считают, что зарплата Бобровского может составить около 5 млн долларов за сезон.
В топ-3 главных неограниченно свободных агентов также вошел защитник «Тампы» Даррен Раддыш.
В рейтинг из 50 хоккеистов также вошли Александр Овечкин (№ 6), Евгений Малкин (№ 8), Илья Михеев (№ 29) и Владимир Тарасенко (№ 31).