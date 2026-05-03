Драйзайтль: «Эдмонтон» движется не в правильном направлении. Мы сделали большие шаги назад"

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли-2026. В первом раунде «Ойлерз» проиграли «Анахайму» (2−4).

«Мы недостаточно хорошо справлялись в этих играх, и мне не нравится использовать термин “относиться к регулярному чемпионату серьезно”, потому что мы так и делаем. Мы выходим на каждый матч и пытаемся сделать все правильно, говорим правильные вещи, но, думаю, в регулярном чемпионате нужно формировать такие моменты, нужно чувствовать себя в них комфортно. В этом году мы этого не сделали, и это в итоге проявилось в первом раунде.

Но да, я обеспокоен, потому что мы движемся не в правильном направлении. Мы сделали большие шаги назад, и мы должны взять ситуацию под контроль и вернуться на верный путь.

В каком мире у тебя в команде лучший игрок (нападающий Коннор Макдэвид. — Прим. «СЭ»), и ты не нацелен на победу? Я знаю, что мы хотим побеждать, но мы должны стать лучше. Мы должны стать лучше. Нет другого пути. Мы должны улучшаться. Макдэвид подписан еще на два года, и кто знает, что будет дальше. Но у нас есть два года прямо сейчас. По состоянию на сегодня у нас есть два года. Мы должны стать лучше", — сказал 30-летний немец на пресс-конференции.

В шести матчах Кубка Стэнли-2026 Драйзайтль набрал 10 (3+7) очков.

