Никишину предстоит пройти еще один тест после сотрясения мозга

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что российскому защитнику Александру Никишину предстоит пройти еще один тест, чтобы выйти из протокола НХЛ по сотрясению мозга.
24-летний россиянин получил сотрясение мозга в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы» (4:2) после силового приема от защитника «Сенаторз» Тайлера Клевена. Это игра состоялась 25 апреля.
С 1 мая Никишин тренируется с командой без ограничений, до этого он работал в желтой бесконтактной форме.
«Каролина» победила «Оттаву» в первом раунде Кубка Стэнли-2026 со счетом 4−0 в серии. У Никишина в текущем розыгрыше трофея пока нет очков. Он сыграл во всех четырех встречах.
