Макдэвид о своем будущем: «Мой главный фокус — побеждать в Эдмонтоне»

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ-2015 под общим первым номером. В октябре 2025-го хоккеист продлил контракт с клубом на два года, соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.