Макдэвид о своем будущем: «Мой главный фокус — побеждать в Эдмонтоне»

Капитан и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ответил на вопрос о своем будущем в клубе после вылета команды из Кубка Стэнли-2026.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Ойлерз» уступили в серии «Анахайму» со счетом 2−4.
«Я хочу побеждать, и я хочу побеждать здесь, в Эдмонтоне. Это мой главный фокус», — цитирует канадца Russian Machine Never Breaks.
Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Он был выбран командой на драфте НХЛ-2015 под общим первым номером. В октябре 2025-го хоккеист продлил контракт с клубом на два года, соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Макдэвид провел 82 матча и набрал 138 (48+90) очков, в шестой раз став лучшим бомбардиром регулярного сезона. В плей-офф 29-летний форвард отметился 1 голом и 5 результативными передачами в шести играх.
