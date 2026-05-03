Пас Свечникова помог «Каролине» обыграть «Филадельфию» в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Каролина Харрикейнс» обыграла «Филадельфию Флайерз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Логан Станковен (2-я и 37-я минуты) и Джексон Блейк (8).
Результативную передачу в матче отдал российский нападающий Андрей Свечников, который отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Каролина» повела в серии со счетом 1−0. Следующий матч состоится 4 мая в Роли.