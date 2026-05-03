Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
П1
X
П2

Подколзина назвали лучшим игроком «Эдмонтона» в плей-офф

Генменеджер «Эдмонтона» назвал Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн назвал российского нападающего Василия Подколзина лучшим игроком команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на пятницу «Эдмонтон», который является финалистом двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, проиграл в шестом матче «Анахайм Дакс» (2:5) и потерпел поражение в серии первого раунда со счетом 2−4. Подколзин в плей-офф набрал 6 очков (3 гола + 3 передачи). Столько же результативных действий совершил лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

«Если посмотреть на игру Подколзина, то он тоже сделал большой шаг вперед. Он, пожалуй, был нашим лучшим игроком в плей-офф, стабильно вносил свой вклад в каждой игре, а (Джошуа) Самански показал, что может стать игроком уровня НХЛ. Так что у нас есть несколько молодых ребят в возрасте от 20 до 25 лет, которые в следующем году станут еще лучше», — приводит слова Боумэна сайт «Эдмонтона».

Анахайм
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит