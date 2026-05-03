23-летний форвард «Бостона» Райхель выставлен на драфт отказов

Как следует из материалов сайта PuckPedia, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» поместил на драфт отказов с целью отправки в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) немецкого нападающего Лукаса Райхеля.
В марте 2026 года 23-летний Райхель стал игроком «чёрно-золотых», перейдя в результате обмена из клуба «Ванкувер Кэнакс». Контракт игрока с «Брюинз» истекает в конце июня 2026 года.
В составе «медведей» немец провёл десять игр в регулярном чемпионате, где набрал три очка по системе «гол+пас» (1+2), а также один матч в серии плей-офф. Кроме того, Райхель провёл в АХЛ четыре матча за фарм-клуб «Бостона», «Провиденс Брюинз».
По итогам регулярного чемпионата сезона НХЛ-2025/2026 «Бостон» под руководством Марко Штурма набрал 100 очков за 82 матча и занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Стэнли-2026 «медведи» проиграли в первом раунде «Баффало Сэйбрз» (2−4).