Русская «Везина»: Василевский — фаворит в борьбе за приз лучшему вратарю НХЛ

— У них стиль игры немного разный, Василевский играет больше в стиле «фулл баттерфляй», — цитирует ТАСС президента федерации хоккея России Владислава Третьяка. — Они оба достойны быть лучшими. Конечно, Сорокину больше досталось — у него защита послабее, чем в «Тампе». Я смотрел его матчи, и мне говорили, что если он не тащит, то команда не выигрывает. Поэтому от него очень многое зависит, и он очень много сделал, чтобы его команда была близка к плей-офф. То, что федерация 20 лет назад сделала всё, чтобы у нас появилось как можно больше хороших вратарей, дает нам повод гордиться каждым их успехом. Это успех и их личный, и тех клубов, которые воспитали этих ребят.