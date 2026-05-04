Русская «Везина»: Василевский — фаворит в борьбе за приз лучшему вратарю НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила номинантов на главный вратарский приз сезона — «Везина Трофи». И впервые в истории на трофей претендуют сразу два россиянина — Андрей Василевский из «Тампы» и Илья Сорокин из «Айлендерс». Помимо них в тройке также голкипер «Бостона» Джереми Суэймен. Обладатель приза определится голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. У кого наибольшие шансы на успех — в материале «Известий».
Семь на ноль
Андрей Василевский (58 игр, 3430 минут) в шестой раз в своей карьере стал лучшим в лиге по количеству побед (39), занял второе место по голам в среднем за матч (2,12), а также разделил четвертое место по проценту отраженных бросков (91,2%). Он в шестой раз номинируется на «Везину», чего добились лишь три других вратаря в истории: у Мартина Бродо девять номинаций, у Патрика Руа — семь, у Доминика Гашека — шесть. Но выигрывал Василевский лишь один раз — это было в 2019 году, а в прошлом сезоне россиянин занял второе место в голосовании, уступив Коннору Хеллебайку.
Илья Сорокин (55 игр, 3226 минут) одержал 29 побед в 55 матчах, пропуская 2,68 гола за игру и отражая 90,6% бросков. При этом он — лидер лиги по количеству матчей на ноль (7). Это стало повторением клубного рекорда «Островитян», который в 1976 году установил Глен Чико Реш, а потом повторил Семен Варламов и сам же Сорокин. Илья претендует на то, чтобы стать первым вратарем «Айлендерс» за последние 45 лет, кто выиграл этот трофей.
Примечательно, что сам Сорокин ранее оценивал свои шансы на «Везину» как минимальные.
— Думаю, что тут не о чем разговаривать. Шансов нет. И я об этом совсем не думаю, — говорил ранее Сорокин в интервью клубной пресс-службе «Айлендерс».
Разный стиль
Однако эксперты придерживаются другого мнения.
— Весь сезон Сорокин и Василевский дышали друг другу в спину, — отметил автор The Hockey Writers Харрисон Смайовиц. — Не будет удивительным, если в голосовании будет напряженная борьба. Однако по опросам журналистов официального сайта НХЛ лучшим вратарем был Василевский. Он стал явным фаворитом, получив 14 первых мест из 16 голосовавших. Сорокин занял второе место, у него два первых места.
Если отталкиваться от этих раскладов, то у Джереми Суэймена (55 игр, 3235 минут) просто нет шансов. Вратарь «Бостона» блестяще справляется с бросками средней степени опасности — здесь он лучший в лиге. Однако по четырем другим основным показателям не входит в топ-3. Возникает вопрос: достаточно ли быть лучшим в одном показателе, чтобы считаться претендентом на «Везину»? Поэтому с высокой долей вероятности приз достанется кому-то из россиян.
— У них стиль игры немного разный, Василевский играет больше в стиле «фулл баттерфляй», — цитирует ТАСС президента федерации хоккея России Владислава Третьяка. — Они оба достойны быть лучшими. Конечно, Сорокину больше досталось — у него защита послабее, чем в «Тампе». Я смотрел его матчи, и мне говорили, что если он не тащит, то команда не выигрывает. Поэтому от него очень многое зависит, и он очень много сделал, чтобы его команда была близка к плей-офф. То, что федерация 20 лет назад сделала всё, чтобы у нас появилось как можно больше хороших вратарей, дает нам повод гордиться каждым их успехом. Это успех и их личный, и тех клубов, которые воспитали этих ребят.
Из других наших вратарей трофей ранее выигрывали Сергей Бобровский (2013, 2017) и Игорь Шестеркин (2022).
Максим Замятин