Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
После выхода «Монреаля» во второй раунд плей-офф НХЛ стали известны все участники четвертьфинала Кубка Стэнли-2026.
В Восточной конференции на стадии второго раунда «Канадиенс» сыграют с «Баффало Сейбрз», другую пару противостояния образовали «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» (счет в серии после первого матча 1−0 в пользу «Каролины»). В Западной конференции «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Вегас Голден Найтс» сойдется с «Анахайм Дакс».