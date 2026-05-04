Кучеров завершил выступление в Кубке Стэнли-2026 с шестью очками

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (1:2).
«Канадиенс» выиграли серию со счетом 4−3 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ впервые с сезона-2020/21.
32-летний Кучеров в 7 матчах Кубка Стэнли-2026 набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2». Всего за карьеру российский форвард в плей-офф НХЛ в 158 матчах набрал 177 (54+123) очков.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Кучеров стал вторым в списке лучших бомбардиров со 130 (44+86) очками в 77 матчах.
