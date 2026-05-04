«Баффало» и «Монреаль» сыграют в Кубке Стэнли впервые с 1998 года

«Монреаль» победил «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли-2026. Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−3. Во втором раунде канадская команда сыграет с «Баффало».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сэйбрз» и «Канадиенс» сыграют свою восьмую очную серию плей-офф и первую с полуфинала конференции 1998 года. Тогда «Баффало» стал третьей командой в истории НХЛ, выигравшей у «Монреаля» в серии до четырех побед (после «Бостона» в финале дивизиона 1992 года и «Детройта» в финале Кубка Стэнли 1952 года).
«Канадиенс» имеют преимущество 4:3 в семи предыдущих сериях с «Баффало», включая собственную победу в четырех матчах в финале дивизиона 1993 года на пути к завоеванию Кубка Стэнли.
Кроме того, «Канадиенс» в противостоянии с «Тампой» одержали свою 13-ю победу в серии Кубка Стэнли начиная с 2000 года. Единственная другая канадская команда с таким же количеством побед в сериях в этом столетии — «Эдмонтон» (13).
«Монреаль» вышел во второй раунд плей-офф впервые с 2021 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли. В общей сложности «Канадиенс» выиграли 97 серий плей-офф с момента вступления в НХЛ в сезоне-1917/18 — на 29 серий больше, чем любая другая франшиза.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.