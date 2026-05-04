«Монреаль» не нанес ни одного броска в створ во втором периоде седьмого матча с «Тампой»

«Монреаль» победил «Тампу» (2:1) в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Игра проходила в Тампе.
За весь матч хоккеисты «Канадиенс» нанесли девять бросков в створ, в том числе четыре в первом и пять — в третьем. У «Тампы» за всю игру было 29 бросков. При этом во втором периоде хозяева отметились 12 бросками, а гости не нанесли ни одного.
Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, «Монреаля» — чех Якуб Добеш.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Баффало».
