Стали известны все участники второго раунда Кубка Стэнли-2026

После победы «Монреаля» над «Тампой» в первом раунде Кубка Стэнли-2026 (4−3 в серии) стали известны все участники второго раунда турнира.
Серия между «Каролиной» и «Филадельфией» уже стартовала — в первом матче «Харрикейнз» одержали победу.
В финале Кубка Стэнли встретятся чемпион «Востока» и чемпион «Запада».
Все серии играются до четырех побед.
Полуфинал Западной конференции.
«Колорадо» — «Миннесота».
«Вегас» — «Анахайм».
Полуфинал Восточной конференции.
«Баффало» — «Монреаль».
«Каролина» — «Филадельфия».
