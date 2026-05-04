«Колорадо» и «Миннесота» забили пять голов в стартовом периоде первого матча серии Кубка Стэнли

«Колорадо» принимает «Миннесоту» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли-2026.
В первом периоде команды забили пять голов. Игровой отрезок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
«Эвеланш» забросили три шайбы за две минуты (забили Сэм Малински, Джек Друри и Арттури Лехконен), «Уайлд» ответили двумя голами за 62 секунды (Маркус Юханссон и Райан Хартман). Российский нападающий Кирилл Капризов сделал результативный пас на Хартмана.
Во втором периоде команды обменялись голами: у «Колорадо» забил Ник Бланкенбург, у «Миннесоты» — Владимир Тарасенко.
04 мая 04:00 Колорадо — Миннесота 0:0.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше