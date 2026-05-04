Тарасенко стал самым возрастным игроком «Миннесоты» с голами в двух матчах Кубка Стэнли подряд

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Тарасенко (34 года, 141 день) стал самым возрастным игроком в истории «Уайлд», забивавшим в двух матчах плей-офф подряд. Он превзошел предыдущее достижение Зака Паризе (у него было три матча подряд в 2018 году в возрасте 33 лет 261 дня).