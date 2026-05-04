«Тампа» — «Монреаль»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Тампа» проиграла «Монреалю» в домашнем матче Кубка Стэнли-2026. Седьмой матч серии первого раунда плей-офф в сезоне-2025/26 завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
У «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки и Алекс Ньюхук. У гостей забил Доминик Джеймс. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями, а его партнер по команде и соотечественник, вратарь Андрей Василевский отразил семь бросков в створ из девяти.
В серии до четырех побед «Монреаль» выиграл со счетом 4−3. «Тампа» проиграла в первом раунде Кубка Стэнли в четвертом сезоне подряд.
«Монреаль» вышел в плей-офф после того, как занял третье место в Атлантическом дивизионе. «Тампа» финишировала на втором месте в этом же дивизионе.
