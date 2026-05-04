Демидов, Кучеров и Василевский обменялись рукопожатиями после победы «Монреаля» над «Тампой»

Хоккеисты «Монреаля» и «Тампы» поблагодарили друг друга за игру после седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ. «Канадиенс» одержали победу (2:1) и выиграли серию — 4−3.
За «Монреаль» играет российский нападающий Иван Демидов, а за «Тампу» — его соотечественники, форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.
Во втором раунде Кубка Стэнли-2026 «Монреаль» сыграет против «Баффало», который прошел «Бостон» (4−2). Первые две игры пройдут на льду «Сейбрз».
