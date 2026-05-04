Овечкин не вошел в тройку финалистов на приз «Билл Мастертон трофи»

В числе финалистов оказались защитник «Баффало» Расмус Далин, форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг и нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвз.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не вошел в тройку финалистов на «Билл Мастертон трофи» — приз, вручаемый игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В числе финалистов оказались шведский защитник «Баффало» Расмус Далин, его соотечественник форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг и канадский нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвз.

Ранее ТАСС сообщал, что столичный клуб выдвинул россиянина в качестве претендента на награду. Премия образована в 1968 году и названа в честь Билла Мастертона — хоккеиста, скончавшегося вследствие полученных во время матча травм. Россияне ранее не получали награду. В качестве претендента на приз от каждой команды выдвигается по одному кандидату.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).

Овечкину 40 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.

