Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
«Не дай бог, ты что-то будешь для России делать». Русская журналистка столкнулась в Америке с запретом от НХЛ

Русская спортивная журналистка и телеведущая Дарья Миронова, которая в настоящее время проживает в США и работает в системе общественного телерадиовещания, рассказала, как столкнулась с запретом от НХЛ.

— Было ли что-то такое, что расстроило вас в сезоне НХЛ?

— На самом деле была такая ситуация с Сергеем Федоровым, когда его баннер повесили под своды арены «Детройта». Для меня это с детства любимый игрок и знаковая фигура вообще в мире хоккея. Когда было понятно, что для него проведут специальную церемонию в Детройте, то мы, естественно, записались в список аккредитованных, но я делала это от российского СМИ. Мне сказали: «Окей, все будет классно», но буквально за неделю до мероприятия, когда я написала, чтобы подтвердить информацию, мне ответили: «Если вы это освещаете для российских СМИ, то нет». Для меня как для русской девочки, которая росла и любила хоккей, это было что-то невероятное — присутствовать на таком мероприятии, увидеть своими глазами и поделиться этим с болельщиками. Но нам такой возможности не дали. И у меня такая грустинка в сезоне вот с этим связана.

— Даже на матчи невозможно аккредитоваться, потому что вы из России?

— Да. С одной стороны, мы уже привыкли к этому и спокойно можем общаться с игроками где-то отдельно. Но официально НХЛ не дает разрешения, и они нас как бы все равно сдерживают. Они знают, что я русская, что работала на русском языке, для России и со сборной России. Пусть даже если сейчас для американского СМИ работаешь, не дай бог, ты что-то будешь и параллельно для России делать. И они предпочитают вообще никого из нас не иметь в медиа-центрах, — рассказала Миронова в интервью «РБ Спорт».