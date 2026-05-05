«Не дай бог, ты что-то будешь для России делать». Русская журналистка столкнулась в Америке с запретом от НХЛ

— На самом деле была такая ситуация с Сергеем Федоровым, когда его баннер повесили под своды арены «Детройта». Для меня это с детства любимый игрок и знаковая фигура вообще в мире хоккея. Когда было понятно, что для него проведут специальную церемонию в Детройте, то мы, естественно, записались в список аккредитованных, но я делала это от российского СМИ. Мне сказали: «Окей, все будет классно», но буквально за неделю до мероприятия, когда я написала, чтобы подтвердить информацию, мне ответили: «Если вы это освещаете для российских СМИ, то нет». Для меня как для русской девочки, которая росла и любила хоккей, это было что-то невероятное — присутствовать на таком мероприятии, увидеть своими глазами и поделиться этим с болельщиками. Но нам такой возможности не дали. И у меня такая грустинка в сезоне вот с этим связана.