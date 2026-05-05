«Филадельфия» забила «Каролине» два гола за 39 секунд

«Филадельфия» играет в гостях с «Каролиной» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли-2026.
В первом периоде гости забили два гола за 39 секунд. На отметке 4 минуты 2 секунды отличился канадский защитник Джейми Драйсдейл, который реализовал большинство. Второй гол забил канадский нападающий Шон Кутюрье (4:41).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, только один раз за последние 14 лет «Филадельфия» забила два гола подряд в матче Кубка Стэнли быстрее: в первой встрече полуфинала конференции 2012 года (тогда две шайбы были заброшены за 37 секунд).
В серии до четырех побед «Каролина» ведет со счетом 1−0.
