«Филадельфия» забила «Каролине» два гола за 39 секунд

«Филадельфия» играет в гостях с «Каролиной» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли-2026.

«Филадельфия» играет в гостях с «Каролиной» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли-2026.

В первом периоде гости забили два гола за 39 секунд. На отметке 4 минуты 2 секунды отличился канадский защитник Джейми Драйсдейл, который реализовал большинство. Второй гол забил канадский нападающий Шон Кутюрье (4:41).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, только один раз за последние 14 лет «Филадельфия» забила два гола подряд в матче Кубка Стэнли быстрее: в первой встрече полуфинала конференции 2012 года (тогда две шайбы были заброшены за 37 секунд).

В серии до четырех побед «Каролина» ведет со счетом 1−0.

05 мая 02:00 Каролина — Филадельфия 0:0.

