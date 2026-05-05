«Каролина» и «Филадельфия» впервые в истории сыграют в овертайме матча Кубка Стэнли

«Каролина» и «Филадельфия» не смогли выявить победителя в основное время второго матча второго раунда Кубка Стэнли. Игра проходит в Роли.
По ходу первого периода хозяева проигрывали со счетом 0:2, однако затем забили два гола.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, соперники впервые в истории Кубка Стэнли сыграют в овертайме очного матча.
«Харрикейнз» в матчах плей-офф с овертаймами одержали 33 победы и потерпели 23 поражения (18−11 в качестве хозяев), а «Флайерз» имеют баланс в 40 побед и 38 поражений (18−23 в качестве гостей).
В серии до четырех побед «Каролина» ведет со счетом 1−0.
05 мая 02:00 Каролина — Филадельфия 0:0.
