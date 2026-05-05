Нападающий «Вегаса» Карлссон вышел на лед в матче НХЛ впервые с ноября 2025 года

Нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон вышел на лед в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом».
33-летний швед не играл с 9 ноября из-за травмы нижней части тела.
«Я очень взволнован. Да, я готов идти. Это был долгий путь, но теперь я здесь, и это хорошее чувство. Я просто хочу войти в ритм и, надеюсь, сыграть хорошую игру. Сейчас плей-офф, так что нет времени ждать и входить в игру постепенно. Нужно просто включиться. Я очень благодарен и счастлив, что ребята победой в серии с “Ютой” дали мне шанс вернуться, и теперь мы здесь, и я готов сражаться вместе с ними», — цитирует хоккеиста сайт НХЛ.
В сезоне-2025/26 в регулярном чемпионате в 14 матчах Карлссон набрал 7 (4+3) очков.
05 мая 04:30 Вегас — Анахайм 0:0.
