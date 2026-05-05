«Каролина» — «Филадельфия»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Филадельфия» проиграла «Каролине» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра проходила в Роли и завершилась победой хозяев льда — 3:2 ОТ.
У гостей в основное время забили Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье, у хозяев отличились Николай Элерс и Сет Джарвис.
Победый гол на 19-й минуте овертайма забил Тэйлор Холл.
«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч соперники проведут в Филадельфии 8 мая. Он начнется в 03.00 по московскому времени.
«Каролина» вышла в плей-офф после победы в Столичном дивизионе и Восточной конференции. «Филадельфия» стала третьей в Столичном дивизионе.
