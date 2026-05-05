Один из лучших защитников НХЛ объяснил, почему взял паузу в карьере

Хедман провел в «Тампе» 17 сезонов, выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), шесть раз номинировался на приз лучшему защитнику НХЛ (выиграл в 2018-м), а также получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф в 2020-м. Контракт Хедмана с «Тампой» действует до конца сезона 2028/29.