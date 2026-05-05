Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.60
П2
3.53
Хоккей. КХЛ
06.05
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.02
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
07.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2

Один из лучших защитников НХЛ объяснил, почему взял паузу в карьере

Капитан «Тампы» Виктор Хедман сообщил, что не играл с марта из-за ментальных проблем.

Источник: Getty Images

Шведский защитник и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман пропустил последние месяцы нынешнего сезона НХЛ из-за ментальных проблем. Об этом говорится в заявлении 35-летнего хоккеиста, опубликованном в аккаунте «Тампы» в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Хедман провел 33 матча и набрал 17 (1+16) очков. Он много пропустил из-за травмы локтя, потребовавшей операции в декабре. На лед швед не выходил с середины марта, «Тампа» завершила сезон в первом раунде плей-офф, проиграв «Монреаль Канадиенс» в семи матчах.

«За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Это было непростое решение, но оно было правильным», — сообщил Хедман.

Швед поблагодарил всех за поддержку и отметил, что сейчас находится в гораздо лучшем состоянии.

Хедман провел в «Тампе» 17 сезонов, выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), шесть раз номинировался на приз лучшему защитнику НХЛ (выиграл в 2018-м), а также получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф в 2020-м. Контракт Хедмана с «Тампой» действует до конца сезона 2028/29.