Один из лучших защитников НХЛ объяснил, почему взял паузу в карьере

Шведский защитник и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман пропустил последние месяцы нынешнего сезона НХЛ из-за ментальных проблем. Об этом говорится в заявлении 35-летнего хоккеиста, опубликованном в аккаунте «Тампы» в соцсети Х.
В нынешнем сезоне Хедман провел 33 матча и набрал 17 (1+16) очков. Он много пропустил из-за травмы локтя, потребовавшей операции в декабре. На лед швед не выходил с середины марта, «Тампа» завершила сезон в первом раунде плей-офф, проиграв «Монреаль Канадиенс» в семи матчах.
«За последние пару месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своем ментальном здоровье. Это было непростое решение, но оно было правильным», — сообщил Хедман.
Швед поблагодарил всех за поддержку и отметил, что сейчас находится в гораздо лучшем состоянии.
Хедман провел в «Тампе» 17 сезонов, выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021), шесть раз номинировался на приз лучшему защитнику НХЛ (выиграл в 2018-м), а также получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф в 2020-м. Контракт Хедмана с «Тампой» действует до конца сезона 2028/29.