В «Тампе» выразили надежду, что Кучеров будет в клубе до конца карьеры

Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в регулярном чемпионате текущего сезона. Генеральный менеджер клуба заявил о желании продлить с хоккеистом контракт.

Источник: Getty Images

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является одной из ключевых причин конкурентоспособности клуба в НХЛ и должен остаться в команде «на очень долгое время». Такое мнение выразил генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа, слова которого приводит репортер клуба Гэбби Ширли в соцсети Х.

«Он феноменальный игрок и одна из ключевых причин, почему мы так конкурентоспособны, — это то, насколько он хорош как игрок. Я предвижу, что он останется в нашей организации на очень долгое время. Надеюсь, что до конца своей карьеры», — сказал Брисбуа.

Он отметил, что с Кучеровым уже были переговоры, в ходе которых тот изъявил желание остаться в клубе. «Мы хотели бы, чтобы он остался. Когда у нас будет, что объявить, мы это сделаем», — добавил генеральный менеджер.

32-летний Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2026/27.

В регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков и стал вторым бомбардиром в текущем сезоне, уступив восемь очков канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

С «Тампой» Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В этом сезоне «Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде в семи матчах «Монреаль Канадиенс» со счетом в серии до четырех побед 3−4.

Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше