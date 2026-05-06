«Не нужно больше оправданий». Кучеров и Василевский: что не так с «Тампой» и новый ранний вылет из Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» четвертый год подряд остановилась в первом раунде плей-офф НХЛ. Команда Джона Купера не может выиграть ни одной серии после трех выходов в финал с двумя чемпионствами. Никиту Кучерова, Андрея Василевского и компанию останавливал проблемный «Торонто», громили соседи из «Флориды» на пути к двум Кубкам Стэнли, а теперь выбил «Монреаль». Популярный канадский клуб здорово перестроился и развил молодежь после поражения от «молний» в финале-2021.
Противостояние «Лайтнинг» с «Канадиенс» затянулось до семи матчей, четыре из них уходили в овертайм, все закончились с перевесом в одну шайбу. «Хабс» трижды вырывались вперед, «Болтс» отвечали и довели дело до седьмой игры на своем льду. В решающий вечер хозяева с запасом перебросали гостей, которые всего девять раз попали в створ и ушли в затишье с конца первого до начала третьего периода. Команда Мартена Сан-Луи все равно прошла главный клуб в игровой карьере своего тренера с парой обидных шайб для соперника. Кори Перри в этой паре снова оказался проигравшим и останется без очередного финала с попыткой взять второй перстень после далекого уже чемпионства с «Анахаймом».
«Тампа» вернула статус претендента с яркой игрой Кучерова и возвращенной надежностью Василевского. В регулярном чемпионате форвард традиционно входил в число самых результативных звезд и получил очередную номинацию с реальным шансом снова забрать приз наиболее выдающемуся хоккеисту лиги по версии самих игроков. Вратарь знакомо был в числе лидеров по ключевым показателям и опять претендует на вторую в карьере награду лучшему в своем амплуа. Россияне делают совсем другим уровень команды Купера, но в четвертый раз подряд этого не хватило в плей-офф.
«Мы уже проходили это раньше»
Никита Кучеров закончил 13-й сезон в НХЛ, в регулярном чемпионате стал вторым бомбардиром и показал второй результат в карьере — 130 (44+86) очков в 76 матчах. 32-летний нападающий теперь владеет тремя лучшими достижениями для россиян в регулярках. Форвард продолжает подниматься в рейтингах самых результативных хоккеистов НХЛ и Кубка Стэнли — 1124 (401+723) очка в 879 матчах лиги, 177 (54+123) в 159 играх плей-офф. Плеймейкер «Тампы» закончил серию с «Монреалем» с 6 (1+5) очками. Нападающий забил впервые за 17 кубковых матчей с весны 2023-го, в своем стиле ассистировал партнерам и пытался вывести из себя соперников, опять не отметился результативными действиями в седьмой игре — у него 0+0 за 7 таких вечеров.
О внезапном завершении сезона через пару дней после окончания серии:
— Да, это отстой. Мы уже проходили это раньше. Знаете, на самом деле нечего сказать. Просто расстроен.
Об отличии этого вылета в первом раунде с учетом семи матчей и разнице в один гол от трех предыдущих:
— Понимаете, не имеет значения, дошло до семи или было четыре или пять матчей. В конце концов, мы просто не завершили свою работу. Так что без разницы.
О своих словах после прошлого сезона о желании продуктивно играть под давлением и возможном личном прогрессе в этом плане после серий с «Флоридой»:
— Я надеюсь, что стало получаться лучше, но в то же время моя игра должна быть лучше. Знаете, так не было. Что есть, то есть.
О том, почему в серии с «Монреалем» он был не так результативен, как в регулярном чемпионате (и повлиял ли на это соперник):
— Я не думаю, что соперники делали что-то особенное, если честно. Считаю, это наша ответственность, мы не смогли создать достаточно моментов в игре «пять на пять», быть лучше в большинстве. Знаете, нужно отдать им должное, у них хорошая команда. Они хорошо оборонялись. Но в то же время мы должны были играть намного лучше.
Об игре в большинстве в этом сезоне после своей критической оценки в прошлом году:
— Было лучше.
О том, что нужно своей работой на льду заслужить везение и удачные отскоки шайбы:
— Совершенно точно. Как сказал, мы должны быть лучше в «пять на пять», создавать намного больше моментов, чего мы не делали. В конце концов, мы не сделали это.
О том, в чем нужно прибавить:
— В чем-то одном? В следующем сезоне? Я не знаю. Во всем. Нет одной вещи, в чем можно стать лучше. Есть много вещей в игре, в чем нужно прибавлять. Даже не знаю. Знаете, каждый должен поработать над своей игрой и подготовиться к следующему сезону, чтобы гарантировать проход первого раунда.
О том, в чем главное отличие этой версии «Тампы» от предыдущей команды с несколькими подряд успешными плей-офф, помимо результата:
— Я не знаю.
О том, что нужно изменить в идентичности этой «Тампе» для достижения уровня чемпионских сезонов:
— Я не знаю. Нужно играть в хоккей. Понимаете, вот в чем все дело. Нужно играть в хоккей, проводить розыгрыши. И даже не знаю, что еще.
О том, желает ли он обсудить до старта сезона продление контракта перед вступлением в последний год действия соглашения (на 8 лет и 76 миллионов долларов с сезона-2019/20):
— Просто спросите [генменеджера] Жюльена [Брисбуа]. Я даже не думаю об этом.
«А мы просто жалуемся на качество льда дома»
Андрей Василевский закончил 12-й сезон в НХЛ, в регулярном чемпионате лидировал по числу побед (39 в 58 матчах) и входил в число лучших по проценту отраженных бросков (91,2) и коэффициенту надежности (2,31). 31-летний вратарь продолжает продвигаться в исторических рейтингах — 370 побед в 598 матчах с 42 играми на ноль в лиге, 70 побед в 127 матчах с 8 играми на ноль в плей-офф. В серии с «Монреалем» самый ценный хоккеист Кубка Стэнли-2021 засушил соперника в шестом матче и получил минимальную нагрузку в седьмом, отражал 89,7 процента бросков и пропускал 2,18 гола в среднем за игру.
О том, остается ли он в шоке после вылета из плей-офф:
— Нет. Имею в виду, серия близкая, могла пойти в обе стороны. К сожалению, соперники забили на гол больше, а мы — нет.
О том, отличаются ли ощущения после этой серии от трех вылетов в первом раунде до этого:
— Да, наверное, с двумя последними [против «Флориды» в 2024-м и 2025-м] — точно, потому что в них у меня было ощущение, что нас вынесли. Эта серия, как сказал, была очень близкой, каждая игра заканчивалась с разницей в один гол. Да, все как я сказал. Соперники забили на один больше, а мы не смогли.
О результатах в домашних матчах и возможности что-то изменить в подготовке к играм в сравнении с выездными:
— Если честно, не знаю. Я просто продолжаю слушать, как парни жалуются на качество льда между периодами. Я понимаю, что вроде как просто остаюсь в синей краске [площади ворот], мне не так много нужно для счастья. Но я не знаю, это вопрос не ко мне.
О готовности команды к долгим плей-офф:
— Да, конечно. Я считал, мы сделали много хорошего в плане обороны в регулярном чемпионате и заодно в межсезонье. Чего мы добились — просто немного больше двух пропущенных голов за матч. Я думаю, этого достаточно, чтобы выиграть серию. У меня было чувство, что в плане обороны мы очень хорошо поработали. В атаке — вы знаете, опять же, это не моя работа, так что не могу говорить об этом.
Об отличии в игре команды до и после олимпийской паузы с менее сбалансированным хоккеем:
— Если честно, не уверен, совсем не уверен. Определенно, после олимпийской паузы была совершенно другая команда, эта команда сыграла в плей-офф. Снова, все то, что мы делали после паузы, те плохие вещи, как вы говорите, допущенные моменты у своих ворот, наши незабитые голы — все вроде как перенеслось в плей-офф.
О том, чем отличается «Тампа» в последние четыре года от той команды, которая была успешна в плей-офф с 2019-го по 2022-й:
— Да, я на самом деле много думал об этом. Чувство, что в победных сезонах мы вроде как подгоняли друг друга. Иногда защита играла здорово, вроде как блокировала бросок или я делал ценное спасение, а парни несколько следующих смен проводили в зоне атаки и забивали важные голы. А теперь вместо этого после важного спасения или блокшота мы просто допускаем больше голевых моментов у своих ворот и в итоге пропускаем, а не забиваем сами. Так что считаю это важным отличием между теми сезонами и последними годами. Понимаете, это часть пути. Мы постараемся пройти через это.
Об оценке всего сезона, в котором он вернулся в число финалистов приза «Везина Трофи» и поучаствовал в драке в матче стадионной серии:
— Что ж, на самом деле были взлеты и падения. Я думаю, что в целом командой мы здорово защищались, в плей-офф были очень хороши в обороне. Очевидно, были более стабильны до олимпийской паузы, чем после нее. Лично я чувствовал себя очень хорошо. Что ж, в сравнении с двумя предыдущими плей-офф я очень доволен своей игрой. Я думаю, нам очень повезло сыграть седьмой матч и вернуть серию в Тампу. Знаете, я вроде как провел пять седьмых матчей, мы в среднем забивали по голу, но каким-то образом сумели выиграть пару раз. Ждал ли я больше голов? Нет. Конечно же, я всегда верю в нашу команду, но, знаете ли, у меня не было каких-то ожиданий, так просто легче перенести удар по лицу снова.
О словах Купера после седьмого матча «Тампы» с «Монреалем», что ранее хоккейные боги очень часто были на его стороне, а также невезении с двумя пропущенными голами:
— Ощущение, что это наше оправдание в последние несколько лет: вроде как хоккейные боги, плохие отскоки. Да, плохие отскоки — это точно. Но я имею в виду, в конце концов, это вроде как заезженная пластинка, снова и снова. Мы должны оставаться мужчинами. Опять же, наши ведущие хоккеисты должны быть лучшими игроками на льду. Снова — это просто часть пути, так что мы должны поработать над этим, в какой-то момент это повернется в нашу пользу, надеюсь.
О том, каким способном выйти из этой ситуации:
— Что ж, мы все должны делать свою работу. Я должен выручать. Вы знаете, что защита должна блокировать броски, убивать большинство соперника, а атака должна забивать голы. Так что мы все должны делать свою работу. Когда одна часть команды делает свою часть работы, пусть не слишком хорошо, но достаточно хорошо для победы, а другая — нет, вот именно так заканчивается ваш сезон.
Об отскоках шайбы — можно ли взять под контроль ситуацию или просто не стоит обращать на нее внимания:
— Мы просто должны работать. Посмотрите на «Каролину», она настолько стабильна год за годом. Там просто работают на льду все 60 минут. А что мы делаем, это просто жалуемся на качество льда у себя дома. Это точно работает на другие команды. Опять же, лучше буду стараться делать свою работу.
Артем Агапов