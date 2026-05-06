Демидов попал в список финалистов «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в тройку финалистов премии «Колдер Трофи», ежегодно вручаемой лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов.
20-летний россиянин в этом сезоне набрал 62 (19+43) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. Он стал лучшим бомбардиром среди новичков.
Также на награду претендуют форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке, который набрал 60 (23+37) очков в 82 встречах, и защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 59 (23+36) очками в 82 играх.
Ранее сообщалось, что 18-летний Шефер считается фаворитом на «Колдер Трофи».
