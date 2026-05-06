«Торонто» будет выбирать первым на драфте НХЛ, «Сан-Хосе» — вторым, «Вашингтон» — 16-м

В среду, 6 мая, состоялась лотерея драфта НХЛ 2026 года.
Первым выбирать будет «Торонто», «Сан-Хосе» — вторым, а «Ванкувер» — третьим. «Вашингтон», за который выступает российский бомбардир Александр Овечкиным, получил 16-й пик.
64-й драфт НХЛ пройдет на домашней арене «Баффало» 26−27 июня.
Лотерея драфта НХЛ.
Результаты.
1. «Торонто».
2. «Сан-Хосе».
3. «Ванкувер».
4. «Чикаго».
5. «Рейнджерс».
6. «Калгари».
7. «Сиэттл».
8. «Виннипег».
9. «Флорида».
10. «Нэшвилл».
11. «Сент-Луис».
12. «Нью-Джерси».
13. «Айлендерс».
14. «Коламбус».
15. «Сент-Луис» (от «Детройта»).
16. «Вашингтон».
