Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.44
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.02
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
07.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
07.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.31
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2

«Торонто» будет выбирать первым на драфте НХЛ, «Сан-Хосе» — вторым, «Вашингтон» — 16-м

В среду, 6 мая, состоялась лотерея драфта НХЛ 2026 года.

В среду, 6 мая, состоялась лотерея драфта НХЛ 2026 года.

Первым выбирать будет «Торонто», «Сан-Хосе» — вторым, а «Ванкувер» — третьим. «Вашингтон», за который выступает российский бомбардир Александр Овечкиным, получил 16-й пик.

64-й драфт НХЛ пройдет на домашней арене «Баффало» 26−27 июня.

Лотерея драфта НХЛ.

Результаты.

1. «Торонто».

2. «Сан-Хосе».

3. «Ванкувер».

4. «Чикаго».

5. «Рейнджерс».

6. «Калгари».

7. «Сиэттл».

8. «Виннипег».

9. «Флорида».

10. «Нэшвилл».

11. «Сент-Луис».

12. «Нью-Джерси».

13. «Айлендерс».

14. «Коламбус».

15. «Сент-Луис» (от «Детройта»).

16. «Вашингтон».

«Торонто» выиграл драфт-лотерею НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше