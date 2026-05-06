«Миннесота» проиграла «Колорадо», Капризов и Юров набрали по одному очку

«Колорадо» выиграл у «Миннесоты» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. У 29-летнего россиянина теперь 11 (3+8) очков в 8 играх Кубка Стэнли-2026. Его одноклубник и соотечественник Данила Юров отметился результативной передачей и достиг отметки в 2 (0+2) очка в 6 играх.
Счет в серии стал 2−0. Третий матч пройдет на льду «Миннесоты» в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 04:00 по московскому времени.
06 мая 03:00 Колорадо — Миннесота
