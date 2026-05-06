«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал 2−0.
У «Эвеланш» шайбы забросили Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг, Николя Руа, Нэйтан Маккиннон и Валерий Ничушкин. У «Уайлд» забили Кирилл Капризов и Маркус Юханссон.
Третий матч пройдет на льду «Миннесоты» в воскресенье, 10 мая. Начало игры — 04:00 по московскому времени.
