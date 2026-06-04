Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ

Победитель определяется по итогам голосования членов Ассоциации журналистов НХЛ. Купер в третий раз стал финалистом премии и впервые стал обладателем награды. Также на приз претендовали Дэн Мьюз из «Питтсбург Пингвинз» и Линди Рафф из «Баффало Сэйбрз».
Под руководством Купера «Тампа» набрала 106 очков, заняла второе место в Атлантическом дивизионе и в девятый раз подряд обеспечила место в плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли команда в первом раунде уступила клубу «Монреаль Канадиенс».
Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел «Питтсбург» в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.
Во втором сезоне во время своего второго пребывания в «Баффало Сэйбрз» Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в сезоне-2005/06.
В прошлом сезоне приз Джека Адамса получил Спенсер Карбери из «Вашингтон Кэпиталз».