«Свой первый сезон в НХЛ оценю на шесть из десяти»

За два последних сезона ярославский «Локомотив» дважды выиграл Кубок Гагарина, сохранив костяк чемпионского состава. Одними из немногих потерь стали воспитанники клуба — защитник Дмитрий Симашев и нападающий Антон Бут, которые прошлым летом подписали контракты новичков с «Ютой Маммот» и уехали в Северную Америку. В дебютном сезоне Симашев провел 28 матчей в НХЛ и набрал одно очко (0+1), а также сыграл 40 встреч в АХЛ, где записал на свой счет 35 (8+27) очков.
В интервью «Известиям» 21-летний хоккеист подвел итоги своего первого года за океаном, рассказал об адаптации к североамериканскому хоккею и объяснил, за счет чего система «Локомотива» остается одной из сильнейших в России: помимо победы основной команды в КХЛ, молодежный «Локо» этой весной завоевал Кубок Харламова.
«В Ярославле первоклассная система»
— 24 мая вы посетили в Москве шестой матч финала Кубка Харламова, победа в котором над московским «Спартаком» обеспечила ярославскому «Локо» триумф во всей серии и главный трофей МХЛ. Специально подгадали прилет из-за океана, чтобы поддержать свою бывшую команду?
— Нет, из-за океана после сезона я прилетел прямо на 9 Мая. Потом покинул Россию, улетел отдохнуть, но вернулся за день до этого матча «Локо» со «Спартаком». И, естественно, не упустил возможность лично поддержать ребят с трибун. Был еще в Ярославле на первом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом», но потом, как уже сказал, улетел на отдых, поэтому на решающих играх не присутствовал.
— Впервые в истории отечественного хоккея клубы одной системы в один год взяли и Кубок Гагарина и Кубок Харламова — в чем секрет успеха?
— Это всё идет с детства. Многое в Ярославле в нас закладывается еще со школы. К тому же многие ребята, которые дошли до главной команды «Локомотива», до КХЛ, знают друг друга с девяти-десяти лет. В клубе уже давно выстроена система, когда по всей вертикали от команды КХЛ до школы отличные условия для занятий, классные тренеры. Это всё работает на то, чтобы развивать нас со всех сторон.
Поэтому в Ярославле выращивают не только хоккеистов, но и человека, то есть личностей. Я думаю, всё это в совокупности с усилиями тренеров и руководителей и складывается в тот результат, который мы сейчас видим. Многие ребята из этой системы в итоге становятся игрокам не только МХЛ и КХЛ, но даже НХЛ. Уже не один раз подтверждалось, что в Ярославле первоклассная система.
— Сколько человек из нынешней молодежки «Локо» может заиграть в КХЛ уже в следующем сезоне?
— Трудно сказать, я не тренер. Но думаю, что человек пять минимум уже может спокойно зайти. Понятно, что это зависит от их роли в коллективе и фигуры главного тренера «Локомотива», но они могут зайти в КХЛ.
— Это независимо от того, что почти весь чемпионский состав «Локомотива» в КХЛ снова сохранится?
— Я думаю, что все ребята со временем зайдут. Просто нужно немножко опыта и времени.
— По ходу прошедшего сезона КХЛ общались с бывшими партнерами по «Локомотиву»? Было понимание, что команда не развалится после ухода Игоря Никитина и способна повторить прошлогодний успех под руководством Боба Хартли?
— Общался с половиной команды. Поэтому примерно понимал, на что они способны. Исходя из того, как знал ситуацию изнутри, верил, что ребята способны повторить прошлогодний триумф. Боб Хартли проделал отличную работу, но больше спасибо и Игорю Валерьевичу Никитину, и его штабу, особенно Дмитрию Сергеевичу Юшкевичу за всё, что они сделали для нас, за тот фундамент, который ими был заложен в «Локомотиве».
— Когда смотрели со стороны матчи «Локомотива» в прошедшем сезоне, смогли оценить, что осталось в игре от штаба Никитина и что привнес Хартли?
— Я думаю, новый штаб много не менял. Просто сохранили то, что работает.
— Многие до сих пор в шоке от того, как «Локомотив» спас полуфинальную серию с «Авангардом». Можете объяснить, как они это сделали?
— Система. Система, которая закладывается в школе, где воспитывается соответствующий характер, и то, как всё это развивается на уровне молодежной команды, а потом и главной.
«НХЛ во всем выше»
— В конце прошлого лета на предсезонной пресс-конференции в Ярославле случилось редкое публичное выступление президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который, в частности, сказал следующее про ваш и Бута отъезд: «Отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто захочет уехать. Будет некорректно, если мы будем ставить препоны, тогда потеряем доверие. Предложения Симашеву и Буту были, считаю, они рано уехали. Надо было им еще год заматереть в КХЛ, почувствовать себя увереннее». Как отреагировали на эти слова?
— К нам Яковлев очень хорошо относится — я это знаю. Мы лично разговаривали. То, что вы процитировали, — это его мнение. Но, я думаю, время покажет всё. Уверен, что и у меня, и у Дани всё получится.
— Довольны первым сезоном в системе «Юты»?
— Да. Могу поставить себе шесть из десяти. Мог, конечно, лучше. Но я и хочу улучшаться каждый год. Я всё еще молодой хоккеист, поэтому верю, что дальше буду прогрессировать.
— Планы на следующий сезон уже полностью в НХЛ закрепиться?
— Да, играть как можно больше в главной команде и помочь ей выйти в плей-офф.
— В этом сезоне «Юта» вылетела из плей-офф в первом раунде от «Вегас Голден Найтс». Могла добиться большего?
— Да, но я считаю, что команда в целом достойно билась с очень сильным соперником. Проиграла серию только в шести матчах. А что собой представляет «Вегас», мы видим по нынешнему плей-офф («Вегас» ведет в финале Кубка Стэнли после первого матча с «Каролиной Хариккейнз». — Ред.). Лично я верю в «Юту», в ее перспективы. У нас молодая перспективная команда, которая через два-три года будет бороться за Кубок Стэнли.
— Уровень НХЛ шокировал?
— Да, это уровень гораздо выше, чем в КХЛ. Наша лига тоже достойная. Думаю, она по уровню действительно вторая в мире. Но НХЛ во всем выше — даже конкретно не опишешь, в чем конкретно, всё на уровне ощущений. Просто там внутри надо побывать, чтобы это прочувствовать.
— В бытовом плане адаптировались?
— Да, всё очень быстро произошло. Мне нравится там жить, нравится Юта. Возможно, повезло с коллективом, отличный клуб, где к тебе очень хорошо относятся. Плюс наличие соотечественников помогло — и то, что с Даней Бутом вместе поехали, и то, что Миша Сергачёв там уже не первый год играет. Он нам здорово помог быстро адаптироваться. Ну и плюс, когда ты сосредоточен на хоккее, когда с каждым днем стараешься понять, как играть в НХЛ и АХЛ, в бытовом плане адаптация проходит быстрее.
Алексей Фомин