«Свой первый сезон в НХЛ оценю на шесть из десяти»

— В конце прошлого лета на предсезонной пресс-конференции в Ярославле случилось редкое публичное выступление президента «Локомотива» Юрия Яковлева, который, в частности, сказал следующее про ваш и Бута отъезд: «Отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто захочет уехать. Будет некорректно, если мы будем ставить препоны, тогда потеряем доверие. Предложения Симашеву и Буту были, считаю, они рано уехали. Надо было им еще год заматереть в КХЛ, почувствовать себя увереннее». Как отреагировали на эти слова?