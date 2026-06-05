Канадцу разбили лицо в кровь, русских звезд «ограбили»: жара в финале НХЛ

Барбашев же отметился третьей в карьере шайбой в финалах Кубка Стэнли и по числу голов в финальной серии плей-офф НХЛ сравнялся с самим Александром Овечкиным, кому в 2018 году хватило всего пять игр в рамках одной серии (как раз против «Вегаса»), чтобы оформить те же три гола и взять свой первый и пока единственный Кубок Стэнли. Больше Овечкина и Барбашева (а также Павла Буре и Игоря Ларионова, у которых тоже по три гола в финалах Кубка Стэнли) среди российских хоккеистов в финальных сериях плей-офф НХЛ забивали только Сергей Федоров и Евгений Малкин (оба — по восемь голов), Никита Кучеров (6), Владимир Тарасенко (5), а также Валерий Ничушкин, Алексей Ковалев и Сергей Брылин (все — по четыре гола).