Нападающий «Монреаля» Сузуки получил «Селки Трофи»

В сезоне-2025/26 Сузуки набрал 101 (29+72) очко в 82 матчах регулярного чемпионата. Он стал шестым в НХЛ по количеству выигранных вбрасываний (1 449) и лидером среди нападающих команды по времени, проведенному на поле (1707 минут, в среднем 20:49 за игру).