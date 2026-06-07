«Вегас» — «Каролина»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли

«Вегас» и «Каролина» сыграют в третьем матче финала Кубка Стэнли в ночь на воскресенье, 7 июня. Матч пройдет в Лас-Вегасе (США) на льду «Т-Мобайл Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.