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«Вегас» — «Каролина»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли

«Вегас» и «Каролина» сыграют в Кубке Стэнли 7 июня.

Источник: Спорт-Экспресс

«Вегас» и «Каролина» сыграют в третьем матче финала Кубка Стэнли в ночь на воскресенье, 7 июня. Матч пройдет в Лас-Вегасе (США) на льду «Т-Мобайл Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Каролина»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вегас» — «Каролина» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 1:1. «Вегас» победил в первом матче (5:4), а «Каролина» во втором (4:3 ОТ).

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